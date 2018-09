EasyJet va ouvrir une base à Nantes au printemps 2019

Si EasyJet n'avait pas confirmé les rumeurs qui circulaient au cœur de l'été, elle ne se cache plus désormais. La compagnie britannique va ouvrir une base à l'aéroport de Nantes au printemps 2019. Elle stationnera trois A320 sur la piste de Loire-Atlantique et lancera alors une dizaine de nouvelles lignes.Les destinations seront dévoilées d'ici la fin de l'année. Pour le moment, le transporteur indique seulement qu'il s'agira majoritairement de villes européennes. Par ailleurs, la présence des appareils lui permettra aussi d'offrir plus de fréquences et de meilleurs horaires, surtout sur tôt le matin, vols prisés des voyageurs d'affaires.Cette installation à Nantes s'accompagnera également de la création d'une centaine d'emplois (pilotes et PNC principalement).