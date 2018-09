Wataniya Airways contrainte de cesser ses activités.

Wataniya a cessé l'exploitation de son unique ligne entre Koweït et Sarajevo.



Le transporteur avait maintenu jusqu'à cinq vols hebdomadaires entre les deux capitales cet été.



Wataniya prévoyait d'exploiter six avions à partir du 12 août, mais a rencontré des difficultés lorsque trois de ses jets ont été retirés du service.



La compagnie aérienne koweïtienne a également tenté de louer deux avions de la compagnie grecque Olympus Airways, mais a été bloquée par la Direction générale de l'aviation civile du Koweït pour des questions non divulguées concernant la réputation d'Olympus, ce qui a entraîné la résiliation du contrat de location.



En conséquence, Wataniya Airways a dû réduire ses activités de 50 %, ce qui a conduit à la révocation de sa licence d'exploitation.



Le conseil d'administration du transporteur prévoit de prendre les mesures nécessaires pour relancer la compagnie aérienne dans un proche avenir.