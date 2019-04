Easyjet : Un homme tente d'ouvrir les portes en plein vol

Les passagers du vol EZY8233 se souviendront de leur voyage entre Londres et Pise. Durant l’atterrissage du A319, un homme s'est levé de son siège, s'est dirigé vers la sortie d'urgence et a saisi la poignée de la porte pour tenter de l'ouvrir.



Un stewart est alors immédiatement intervenu avec l'aide de deux autres passagers pour tenter de calmer l'individu. Si la porte s'était ouverte, la dépressurisation de l'appareil aurait pu aspirer les passagers hors de l'avion et entraîner une dangereuse chute des températures. Heureusement, l'avion a finalement pu se poser sans encombre. L'homme, lui, a été accueilli par la police italienne.