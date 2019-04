Qatar Airways exploitera les vols d'Air Canada pour Paris et Barcelone à compter du 15 juin

Air Canada finalise actuellement des accords avec d'autres compagnies aériennes pour l'exploitation temporaire de vols en son nom, sous réserve de l'approbation du gouvernement.



À compter du 15 juin, Qatar Airways exploitera un Airbus A330-200 sur les vols quotidiens entre Montréal et Barcelone et un Airbus A330-200 entre Montréal et Paris.



À compter du 2 juin, Omni Air International effectuera des vols avec un Boeing 767-200ER entre Vancouver et Honolulu et Maui.



Enfin, en mai, le vol Montréal-Francfort sera exploité par Lufthansa, partenaire de Star Alliance.