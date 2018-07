Easyjet annonce le lancement de sa millième route

Les 16 nouvelles lignes au départ du Royaume-Uni sont les suivantes :



Belfast à Fuerteventura, Prague et Salzbourg.

Bristol à Larnaca, Are Ostersund et Sofia

De Glasgow à Venise

De Liverpool à Toulouse

Londres Luton à Gibraltar et Cracovie

Londres Stansted à Hurgharda

De Manchester à Lanzarote, Barcelone, Faro, Innsbruck et Bordeaux.

Les nouveaux services hivernaux ajouteront 358 200 sièges au réseau d'Easyjet cet hiver, dont plus de 248 600 au départ et à destination du Royaume-Uni.



Pour la directrice d'Easyjet au Royaume-Uni, Sophie Dekkers, " Le lancement de ces nouvelles lignes offre à nos passagers des destinations encore plus étonnantes à travers l'Europe, tant pour les vacances que pour les voyages d'affaires. "