Latam Airlines inaugure sa ligne entre Orlando et Fortaleza

LATAM Airlines Brazil vient d'inaugurer son premier vol d'Orlando à Fortaleza. La ligne est exploitée par des Boeing 767, accueillant 220 clients en classe économique et 18 en classe affaires Premium.



LATAM Airlines continue de dominer le marché États-Unis-Brésil et représente aujourd'hui 26% de tous les sièges disponibles pour les voyageurs entre ces deux pays.



Le vol JJ8152 de LATAM Airlines part le jeudi de Fortaleza à 2h15 (heure locale) et atterrit à Orlando à 9h00 (heure locale) le même jour. Le samedi, le vol JJ8152 part de Fortaleza à 13h45 (heure locale) et atterrit à Orlando à 20h30 (heure locale) le même jour, avec un temps de trajet de sept heures et 45 minutes.



Le vol de retour JJ8153 part d'Orlando à 11h30 (heure locale) et atterrit à Fortaleza à 20h05 (heure locale) le même jour. Le vendredi, le vol JJ8153 part d'Orlando à 23h00 (heure locale) et atterrit à Fortaleza à 7h35 (heure locale) le lendemain, avec un temps de voyage de sept heures et 35 minutes.