Ehang, le drone du voyageur d’affaires

Commandés par la ville de Dubaï, ces drones "taxi" viennent de terminer un long programme de test avec et sans passager. L’Ehang 184 peut transporter de 4 à 6 passagers (300 kg) et vole à 130 km par heure. Seule difficulté à gérer pour une commercialisation plus vaste en Europe : l’homologation du drone par les autorités de l’aviation civile… et la création de plans de vols qui prennent en compte les hauteurs de vol réduites dans des pays au relief complexe.



Pour la firme chinoise, ce drone taxi est "un outil adapté aux déplacements d'affaires qui peuvent ainsi réaliser des vols de proximité rapidement et sans sans blocage sur les routes".