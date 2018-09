Emirates renonce à voler vers Mexico

Emirates a abandonné son projet d'exploiter des vols entre Dubaï et Mexico, a confirmé ce lundi la compagnie aérienne.

Il s'agit d'un revirement soudain par rapport aux annonces précédentes selon lesquelles le transporteur basé aux Émirats arabes unis souhaitait étendre son réseau en Amérique latine en lançant un service entre les deux villes.



Emirates devait voler de Dubaï à Barcelone puis à Mexico. En mars de cette année, l'Espagne a approuvé les vols d'Emirates vers Mexico au départ de Barcelone, ce qui a incité un autre transporteur aérien, Aeromexico à retirer les services prévus sur la même liaison. Cependant, Emirates a expliqué ce lundi qu'il n' était pas commercialement viable d' exploiter la ligne uniquement trois fois par semaine et non sur une base quotidienne. Les autorités mexicaines ont en effet délivré des autorisations pour seulement trois rotations par semaine.



Emirates se déclare "extrêmement déçue" par l'impossibilité d'exploiter cette ligne qui " aurait profité aux voyageurs et aux entreprises en Espagne, au Mexique et aux Émirats arabes unis ."