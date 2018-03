Emirates, une business en 2-2-2 sur le 777 200 LR

Emirates a souhaité repenser son organisation de la cabine business sans pour autant que la configuration retenue pénalise le voyageur. Le choix du 2-2-2 est né de la volonté de la compagnie d’offrir plus de places aux clients business et une meilleure circulation dans la classe avant du 777



Ce Boeing 777-200LR, bi-classe, accueillera 264 sièges en Classe Économique et 38 sièges-lits en Classe Affaires qui conservent le même design et la même forme mais qui sont désormais plus larges de 5 cm. Ces sièges-lits conservent la nuance de couleurs champagne, le motif matelassé du cuir et l'appui-tête ergonomique.



En Classe Affaires, l'espacement entre les sièges est de 183 cm et offre un lit entièrement horizontal. Le siège dispose également de commandes à écran tactile pour régler la position du siège et contrôler le système de divertissement en vol, de plusieurs options d'éclairage personnel, de parois de confidentialité, d’un espace pour ranger les chaussures, d’un repose-pieds et d’un mini-bar personnel.



Originalité, les coffres à bagages de la Classe Affaires ont ainsi été supprimés pour plus d’espace à bord. L’appareil comporte également des hublots électroniques et des écrans de 23 pouces,les plus grands écrans de divertissement en Business Class.



La classe éco a elle aussi été repensée. Les sièges ergonomiques sont équipés d’appuis-tête en cuir aux côtés ajustables et peuvent être réglés verticalement pour un soutien optimal. Les passagers peuvent par ailleurs choisir parmi plus de 3000 chaînes de divertissement à la demande grâce à ice et ses quelques 600 films, 200 heures de télévision et ses milliers de programmations musicales. Toutes les Classes sont également équipées d’une connexion Wi-Fi et de Live TV.