Emirates vole en direct sur Newark

En plus de la desserte assurée via Athènes, Emirates a prévu de proposer aux voyageurs d'affaires une liaison directe depuis Dubaï à compter du 1er juin 2018. Elle revoit également son programme d'été sur JFK, Fort Lauderdale et Orlando.



La liaison directe Dubaï – Newwark sera assurée par un B777-300ER proposant entre autres 8 First et 42 Business. L'avion décollera tous les jours de son hub à 3h00 et se posera aux USA à 9h00. Le vol retour prévoit un départ à 11h50 pour un atterrissage dans l’Émirat à 8h30 le lendemain.



Par ailleurs, la compagnie prévoit de stopper les vols Dubaï – New York JFK EK207/208 à compter du 25 mars. Elle n'offrira ainsi plus que 3 fréquences quotidiennes entre les deux aéroports : 2 directes et une via Milan.



En revanche et afin de répondre à la demande, Emirates compte aussi ajouter deux vols par semaine sur ses dessertes de Fort Lauderdale et Orlando lors du lancement du programme d'été 2018. Elle assurera alors à nouveau des liaisons quotidiennes sur les deux villes de Floride.