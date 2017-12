Etihad ferme des lignes en 2018

La compagnie d'Abou Dhabi devrait annoncer d'autres réductions de lignes à la fin du premier semestre 2018. La fin des vols vers Dallas est liée à l'annulation des relations commerciales décidées par American Airlines pour s'opposer au développement massif des compagnies du golfe aux États-Unis.En supprimant des destinations non rentables, comme Téhéran, Etihad confirme ainsi sa nouvelle stratégie commerciale et sa volonté de limiter les pertes financières comme ce fut le cas avec air Berlin et Alitalia. Avec près de 1,9 milliards de dollars de pertes en 2016 et sans doute près de la moitié en 2017, Etihad veut revenir à l'équilibre dès 2018 et retrouver une croissance raisonnée avant 2020.Dans la presse du Golfe, Peter Baumgartner, le directeur général d’Etihad n'a pas caché qu'un vaste plan stratégique serait lancé en 2018 sans pour autant en livrer les grandes lignes.