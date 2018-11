Eurostar: performance record au troisième trimestre

Trois millions de passagers transportés, c'est 300.000 de plus que sur la même période en 2017. Ces résultats records ont été en partie soutenus par une solide performance sur le marché d’affaires avec une croissance de 21% du volume de clients professionnels. Eurostar demeurant très populaire auprès des voyageurs d’affaires qui choisissent la facilité et le confort du train à grande vitesse par rapport à l'avion pour traverser la Manche.



L’augmentation du nombre de passagers en provenance des États-Unis, annoncée plus tôt cette année, s'est poursuivie au troisième trimestre avec une hausse de 6% par rapport à l'année précédente.