Expensify et TripActions améliorent la gestion des dépenses Business Travel

Le partenariat entre Expensify et TripActions va faciliter la gestion des déplacements professionnels et des frais qui en découlent. Les utilisateurs qui bookent un vol, un hôtel, un taxi ou une location de voiture avec TripActions, voient leurs réservations et leurs factures envoyées automatiquement vers Expensify.



Par ailleurs, les rapports financiers seront consolidés par Expensify. Les Travel Managers et les acheteurs auront ainsi une vision précise de l'ensemble des coûts d'un déplacement professionnel.



David Barrett, fondateur et PDG d'Expensify ajoute "Notre intégration avec TripActions permet de visualiser facilement le coût réel d'un voyage. Ce qui permet à nos clients de mieux comprendre le coût total de leurs voyages, de prévoir leurs dépenses futures et de déterminer des économies éventuelles" .



Autre avantage de ce partenariat : les voyageurs d'affaires peuvent recevoir des notifications si les vols sont retardés ou annulés. Ils ont aussi la possibilité de bénéficier d'un re-booking rapide par le biais de l'équipe d'assistance interne. De plus, toutes les informations du voyage sont automatiquement affichées dans Expensify.