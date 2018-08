Fairfield by Marriott s'implante à Pune (Inde)

Situé à 7km de l'aéroport de Pune, le Fairfield by Marriott Pune Kharadi propose aux voyageurs d'affaires 109 chambres et suites. Elles disposent toutes d'une télé LED de 43 pouces, du wifi gratuit et d'un espace de travail ergonomique. De plus, les 4 suites de l'établissement sont équipées d'une kitchenette adaptée aux longs séjours.Les clients ont également à leur disposition un centre fitness ouvert 24/24, un business center, un espace grap & go et le restaurant Kava Kitchen & Bar qui propose des plats internationaux et des mets locaux.Par ailleurs, les entreprises peuvent organiser des événements d'affaires dans l'hôtel grâce à une salle de banquet divisible en 2 de 88m². Un espace extérieur de 157m² peut également accueillir les cocktails et soirées corporate.Kharadi Mundhwa Bypass Road,Thite Nagar, Kharadi,Pune 411014IndeTel : +91 20 6712 1515