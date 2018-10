Four Seasons s'implante à São Paulo

Four Season São Paulo abrite 258 chambres et suites ainsi que 84 résidences privées. Les chambres font au moins 38m² et disposent d'un parquet en bois verni, d'un espace de travail confortable et du wifi gratuit.Les clients peuvent se détendre après une journée de travail en profitant de la piscine, du centre de fitness ou encore du spa. Ils ont également à leur disposition un restaurant italien, un bar et un lobby.L'hôtel prévoit aussi d'ouvrir un lounge exclusif Global Traveller Relaxation en 2019. Ce lieu sera réservé aux hôtes installés dans les chambres des catégories les plus élevées. Ils bénéficieront d'un service de conciergerie dédié, une salle de réunion privée et une offre de rafraîchissements gratuits.Par ailleurs, les entreprises peuvent y organiser des réunions et cocktails grâce à 1580m² d'espaces dédiés aux événements. La plus grande des salles peut accueillir jusqu'à 600 personnes.Avenida das Nações Unidas, 14.401São Paulo,04794-000 BrésilTel : 55 (11) 2526-0100