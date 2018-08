GOL ouvre son Sao Paulo - Quito en décembre prochain

Partenaire d'Air France, GOL avait annoncé son intention d'ouvrir de nouvelles lignes en Amérique du Sud. La compagnie brésilienne vient d'annoncer qu'elle débutera dès le 27 décembre, une liaison entre Sao Paulo ( la capitale du Brésil) et Quito, la capitale de l'Équateur.



Le vol sera assuré en B737 MAX 8 les mardis, jeudis et dimanche. Le G37698 quitte Guarulhos à 19h25 pour arriver à Quito à 22h20 (heure locale), tandis que le G37699 partira de la capitale équatorienne à 23h30 et arrivera à Guarulhos à 8h20 le lendemain (heure locale).