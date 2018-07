GOL va se renforcer aux USA grâce à Delta

La compagnie brésilienne GOL étendra son accord de partage de codes avec Delta Air Lines à partir de cet hiver. Elle va poser ses codes sur plusieurs vols domestiques de sa partenaire américaine au départ d'Orlando et de Miami. Le codeshare sera déployé progressivement à compter du 5 novembre.



Vols GOL assurés par Delta

Miami – Minneapolis/St. Paul

Miami – New York LaGuardia

Orlando – Boston

Orlando – Cincinnati

Orlando – Indianapolis

Orlando – Minneapolis/St. Paul

Orlando – New York LaGuardia

Orlando – Raleigh/Durham

Orlando – Sal Lake City

Orlando – Seattle