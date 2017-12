Galère à la gare de Toulouse-Matabiau

Le parvis de la gare va devenir piéton début 2020 et les travaux qui ont débuté visent à offrir de nouveaux accès pour les piétons et les personnes à mobilité réduite vers le futur pôle d’échange multimodal. Le parvis proposera également des cheminements doux vers les berges du canal du Midi valorisées et le centre-ville. Pour l'heure, il faut gérer les changements d'habitudes.



Le dépose minute sur le parvis de la gare est fermé, les entrées et les sorties pour déposer et récupérer les voyageurs se font depuis l’avenue de Lyon et le boulevard Pierre Sémard.

A terme, ce nouvel accès depuis l’avenue de Lyon deviendra le « Parvis Lyon », l’un des quatre parvis de la gare accessible pour les voitures, piétons-cycles et personnes à mobilité réduite avec l’aménagement d’un cheminement piétons.

Le stationnement sera gratuit 15 minutes sur l’ensemble de la dépose minute et du parking, d’une capacité de 488 places (capacité totale de 658 places avec 170 places dédiées à 5 enseignes de loueurs). Au-delà, la tarification appliquée sera la même que celle du parking couvert de la gare.