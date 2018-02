Genius Meetings aide à organiser des événements sans commission

Genius Meetings est le dernier bébé de Fabien Martre, ancien DG d’IDEAL Meetings & Events. Cette plate-forme permet d'organiser 100% en ligne des meetings, réunions et séminaires de A à Z. Le communiqué explique : "Elle a été développée pour répondre aux besoins de l’ensemble de la chaîne de valeur Meetings & Events (Organisateurs d’événement, acheteurs MICE, fournisseurs…). La plate-forme s’est développée pour répondre à un double objectif, faire gagner du temps aux organisateurs d’événements et permettre aux acheteurs de maîtriser les dépenses".



La nouveauté : l’outil est gratuit pour les clients et les lieux/prestataires. Ils peuvent organiser sans frais ni commission (avant ou arrière) leurs manifestations. La plate-forme se rémunère uniquement sur des options Premium comme le fait LinkedIn par exemple.



Quelques fonctionnalités de la plateforme :

- Aide à la rédaction du cahier des charges

- Recherche de lieu

- RFP en direct avec les lieux, sans intermédiaire

- Comparaison simplifiée

- Signature électronique

- Création de site web dédié à l’évènement

- Gestion des participants

- Workflow de validation personnalisable

- Gestion des Black list et White List

- Suivi de la facturation

- To do list

- Reportings et exports



Avec pour objectif de devenir une "base de données exhaustive des lieux de séminaires et d’événements à travers le monde" , Genius Meetings compte 8.000 lieux et 30 000 salles de réunions dans son catalogue. Fabien Martre précise : "Notre objectif est d’avoir l’ensemble des lieux et hôtels en Europe d’ici fin 2018 ainsi que l’ensemble des lieux et hôtels au monde d’ici fin 2019" .