Norwegian, deux Paris/New York par jour, sinon rien

Norwegian lancera une nouvelle route entre Paris et Newark le 28 février prochain. Elle proposera dans un premier temps six vols directs hebdomadaires, puis la fréquence augmentera pour devenir quotidienne à partir du 26 mars 2018.



Cette liaison vient s'ajouter aux vols direct CDG et JFK proposés depuis juillet 2016. La compagnie assurera ainsi 14 fréquences par semaine entre les deux villes.



Elle a déployé des Boeing 787 Dreamliner pouvant accueillir jusqu’à 344 passagers sur ces routes. Les nouveaux vols Orly-Newark sont disponibles à la vente à partir de 149,90€ aller simple en cabine Economy et 469,90€ aller simple en cabine Premium.



Programme des vols entre Paris et New York :

ORY-EWR

6 vols par semaine à partir du 28 février 2018

lun, mer, jeu, ven, sam : départ 13:20 - arrivée 15:30

dim : départ 12:20 - arrivée 15:30



Vols quotidiens à partir du 26 mars 2018

départ 18:55 - arrivée 21:00



CDG-JFK

Vols quotidiens – programme hiver 2017/18

lun, mer, ven, dim : départ 18:05 - arrivée 20:30

mar, jeu : départ 18:35 - arrivée 21:00



Vols quotidiens à partir du 26 mars 2018

départ 18:15 - arrivée 20:30