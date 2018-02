Gilles Bobichon, Dimo Software : "Nous faisons évoluer en permanence nos solutions expense"

Gilles Bobichon : Non, bien évidemment. Il y a ceux qui osent, ceux qui attendent et les sceptiques. Nous comprenons parfaitement ces trois positions et nous cherchons systématiquement à démontrer le bien-fondé de notre offre... Tous regardent avec attention ce que nous proposons et surtout veulent comprendre notre méthode et nos outils de conservation des documents qui, je le précise, sont sauvegardés dans des data Center en France et accessibles à la demande.



Aujourd’hui, nous apportons une crédibilité contractuelle mais c’est toujours à l’entreprise de déterminer sa stratégie sur ce sujet et d’engager les démarches pour faire certifier la solution qu’elle a choisie. Nous sommes à ses côtés pour l’assister et l’aider à franchir toutes les étapes d’un processus qui simplifie largement la gestion quotidienne de la société.