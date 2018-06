Grand Hyatt s'implante à Abu Dhabi

Le Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residence Emirates Pearl, dont certaines installations n'ouvriront que fin 2018, compte 332 chambres et 36 suites. Par ailleurs 60 résidences à service complet, allant de 968 à 1500 m², font partie de l’établissement. Les invités qui résideront dans la Suite ou le Club floor, pourront profiter du Grand Club lounge situé au 26ème étage qui offre un espace de vie luxueux avec une vue imprenable sur les toits de la ville et le golfe Arabique.L'établissement - installé à 35 minutes en voiture de l'aéroport international d'Abu Dhabi et du Louvre Abu Dhabi - abrite une variété de bars et de restaurants. Actuellement ouvert aux invités, Verso propose une cuisine italienne tandis que le salon Pearl sert des douceurs ou des thés.L'espace événementiel du Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residence Emirates Peral est flexible et s'étend sur plus de 4 700m². Il comprend 12 salles de réunion toutes situées au même étage avec terrasses privées. La salle de bal Al Bateen, d’une superficie de 1 040m², est pratique pour organiser des événements ou autres et bénéficie d’une entrée séparée, d’une salle VIP, d’une suite nuptiale et d’un espace de pré-réception.L’hôtel Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Résidence Emirates Pearl dispose aussi d'une piscine extérieure de 50m de long. Des installations bien-être s'étendent sur un étage entier avec de grandes terrasses, offrant une expérience de bien-être complète. Le spa Lum'a proposera des zones séparées pour hommes et femmes, ainsi que des douches privées et des vestiaires. Le spa propose des soins locaux, un hammam signature, un sauna et des salles de relaxation.Les membres du programme World of Hyatt qui séjourneront au Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Résidence Emirates Pearl pourront gagner 2 500 points pour chaque séjour de cinq nuits entre le 1er juin 2018 et le 31 août 2018.West CornicheAbu Dhabi,Émirats Arabes UnisTel: +971 2 510 1234