Grève SNCF: encore quelques perturbations en Ile de France ce lundi 4 juin

Le retour à un fonctionnement normal des lignes SNCF devrait se faire au fil des heures ce lundi, a priori seule l'île de France sera touchée avec des perturbations persistantes sur le Transilien (4 trains sur 5, mais un RER B en trafic "normal" vers les aéroports de Roissy et d'Orly) .



Le trafic est annoncé "normal" sur le TGV et les trains internationaux, un trafic qualifié de "quasi normal" sur le TER et 4 Intercités au programme sur 5.



