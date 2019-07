Groupcorner intègre la solution "Congrès"

L'objectif : faciliter la gestion des besoins en hébergement des participants. Baptisée "Congrès", cette nouvelle solution permet aux organisateurs de trouver automatiquement des hôtels à proximité du lieu de l’événement pour tous les budgets ; de bloquer le nombre de chambres nécessaires pour l’accueil des participants, avec un prix fixe négocié puis de suivre en temps réel l’état des lieux des réservations.



Groupcorner sera donc désormais en mesure d'assister les organisateurs d’événements dans la recherche et la réservation d’hébergements pour leurs participants, via l’intégration de sa technologie sur un site personnalisé aux couleurs et logos de l’événement.



« Avec Congrès, nous apportons notre expertise et savoir-faire depuis des années, un réseau de plus de 25 000 hébergements et notre outil technologique performant. Notre solution était très attendue sur ce marché qui représente un fort levier de développement pour ces professionnels de l’événementiel. Notre objectif : faciliter considérablement la gestion des hébergements et faire ainsi gagner un temps précieux aux professionnels de l’événementiel. », déclare Antoine de Corson, fondateur de Groupcorner.