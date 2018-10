Hertz étend son service 24/7

Le service Hertz 24/7 permet aux clients de louer des véhicules en libre-service à l’heure ou à la journée grâce au partenariat avec AccorLocal, et ce, 24h/24 et 7j/7. Sa déclinaison pour la clientèle affaires, Hertz 24/7 Business, est opérationnelle sur les sept plus gros aéroports français, à la gare de Lyon-Part-Dieu et à l’aéroport de Strasbourg.



Hertz France propose également Hertz Connect, un appareil offrant une connexion 4G gratuite, le wifi et une fonction GPS. Pendant la location d’un véhicule, il est mis gratuitement à disposition dans plus de 200 agences en Europe pour les membres Gold Plus Rewards réservant directement sur un site internet Hertz pour un montant minimum de 250 euros (par location). Les services Hertz Connect incluent le wifi mobile et des appels internationaux gratuits jusqu’à 30 minutes par jour, un outil de traduction et des guides touristiques.



Par ailleurs, le nouvel outil iCheck " offre la garantie d’un état précis du véhicule au départ et une facturation claire au retour en cas de dommages occasionnés pendant la location ".