Hilton ouvre le Rose Hotel à Chicago

Le Rose Hotel propose 165 chambres dans le quartier Pearl de Rosemont, à seulement quelques minutes de l'aéroport international. Il dispose d'une navette gratuite toutes les demi-heures, de 5 h à minuit, ainsi que des services réguliers de transport public à proximité pour ceux qui souhaitent explorer le centre-ville de Chicago et au-delà.Conçu pour une clientèle d'affaires, nombreuse à Chicago, l'hôtel offre de larges chambres, avec espace de travail et connexion internet haut-débit. L'hôtel dispose également de salles de réunions et de séminaires.Plusieurs restaurants et bars sont accessibles ainsi qu'un service de repas dans la chambre disponible 24 heures sur 24.Le prix de la nuitée démarre à 99 dollars (87 euros) pour la chambre de base et la chambre De Luxe est à 109 dollars (96 euros). Des tarfis préférentiels sont accordés aux membres du programme de fidélité Hilton Honors. The Rose Hotel Chicago , 5200 Pearl Street, Rosemont, Illinois, 60018. Tél: +1-847-260-4770.