Le marché des flottes continue de progresser

Un marché épanoui qui affiche une progression de 3,7 % des ventes de véhicules aux entreprises au cours des six premiers mois de l'année. Cela représente près de 418 000 véhicules dont 244 000 voitures particulières et 174 000 véhicules utilitaires. On constate donc que les entreprises ont beaucoup investi dans le renouvellement de leurs parcs de voitures et dans celui des camionnettes et fourgonnettes. La progression est de +4,9 % pour les voitures d'entreprises et de +2,1 % pour les utilitaires.



Ce premier semestre fait également apparaître une évolution des choix énergétiques des entreprises. Selon l'Observatoire du véhicule d'entreprise (OVE), le diesel affiche un recul de -1,8 % mais conserve dans les flottes une part de marché de 80,6 % (soit 4,5% de moins qu'à la fin juin 2017). Naturellement, ce sont les modèles essence qui profitent de ce déclin puisque dans le même temps, ceux-ci voient leurs immatriculations augmenter de 33,5 % avec 60 897 unités. Ces modèles essence dans les flottes disposent désormais d'une part de marché de 14,6 %. Plus significatif, si l'on mesure l'évolution du seul segment des voitures particulières, la part de marché du diesel dans les entreprises s'établit cette fois à seulement 70,7 % avec des immatriculations en repli ici de 3,6 %. Et dans le parc des entreprises, la part de marché des voitures carburant à l'essence atteint désormais 22,6 %, grâce à des immatriculations en croissance de 30,7 % (soit 55 032 unités).



Toujours sur les six premiers mois de cette année, les immatriculations de véhicules électriques en entreprises sont en hausse de 37,8 % avec 7 226 immatriculations (VP + VUL). La part de marché de l'électrique reste toutefois stable à 1,7 %. Depuis plusieurs mois, le rythme de croissance de l'électrique est plus rapide en entreprises que sur le marché automobile global.



Quant aux véhicules hybrides, ils enregistrent une hausse de leurs immatriculations de 46,7 % à 12 532 unités avec une part de marché de 3 %