AccorHotels ouvre son premier Novotel à Okinawa

C'est un établissement milieu de gamme qui est équipé pour accueillir une clientèle d'affaires et recevoir des événements d'entreprises. Il y a trois salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 540 personnes.Les chambres disposent d'un espace de travail et sont toutes raccordées au wifi haut débit. Elles offrent également un mini-bar et un téléviseur LCD.Pour la partie restauration, il y a le restaurant Toki qui sert une variété de plats japonais authentiques et de teppanyaki ; Food Exchange Avancer qui offre des plats locaux d'Okinawa et un buffet international ; et le GourmetBar qui propose des pâtisseries, du café et des boissons alcoolisées. Il y a aussi le BBQ Terrace, au bord de la piscine où les invités peuvent profiter d'une sélection de barbecues saisonniers. Les clients séjournant dans les chambres de la Suite Terrasse et les chambres Premier Level ont également accès au Premier Lounge, qui offre une vue panoramique sur la ville.La chambre standard de 17 mètres carrés est facturée à partir de 97 euros la nuit. Il faut compter 136 euros pour une chambre De Luxe de 34 mètres carrés. Novotel Okinawa Naha , 40 Matsugawa Naha 902 0062 OKINAWA JAPAN. Tel : (+81)98/8871111 .