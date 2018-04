Hop! Air France mise sur Caen cet été

Hop! Air France offre 30% de sièges supplémentaires vers Lyon, avec la mise en place d’un Embraer 190 de 100 sièges sur 2 vols quotidiens. La 3ème fréquence reste opérée par un CRJ 700. De plus les 4 services hebdomadaires vers Marseille et Toulouse sont maintenus.



Le transporteur augmente son offre estivale vers la Corse avec une nouvelle liaison. Ainsi, Ajaccio sera desservie avec 1 vol tous les dimanches du 22 avril au 30 septembre, en Embraer 190 (100 sièges). La desserte de Figari est maintenue avec 1 vol tous les samedis du 21 avril au 29 septembre, en Embraer 190.



Par ailleurs L’offre saisonnière vers Nice est en augmentation de 6% avec la mise en place d’un Embraer 170 de 76 sièges. Hop! Air France desservira Nice avec 1 vol tous les samedis du 16 avril au 30 septembre.



Une croissance soutenue en 2017

Avec une offre stable en 2017 au départ de Caen-Carpiquet, le trafic de Hop! Air France est en hausse de plus de 4%. Le remplissage des vols atteint 78%, en amélioration de 5 points.



Avec 3 vols quotidiens vers Lyon, un tiers des clients de la ligne est en correspondance au-delà de Lyon, en augmentation de 6% par rapport à 2016. Nice, Marseille et Toulouse sont les principales destinations de correspondance.