Hop! Air France propose des billets à 39€

Hop! Air France lance une offre promotionnelle dotée de 360 000 sièges à seulement 39€ TTC l’aller simple par personne pour partir en France et en Europe. Pour bénéficier de cette offre disponible pour des voyages compris entre le 9 avril et le 31 août 2018, les clients doivent effectuer leur réservation jusqu'au 20 mars 2018.



Elle est valable sur de nombreuses lignes du réseau HOP! Air France telles que :

- De et vers Paris-Orly : Agen, Aurillac, Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Castres, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nice, Pau, Perpignan, Quimper, Tarbes-Lourdes, Toulon, Toulouse

- De et vers Paris-Charles de Gaulle : Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes, Pau, Rennes, Toulon, Toulouse

- De et vers Lyon : Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Pau, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan Malpensa, Nuremberg, Prague, Venise

- De et vers Bordeaux : Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Düsseldorf

- De et vers Lille : Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse

- De et vers Marseille : Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Rennes, Toulouse

- De et vers Nantes : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Strasbourg, Toulouse, Düsseldorf, Hambourg

- De et vers Nice : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Rennes, Strasbourg

- De et vers Strasbourg : Lille, Lyon, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse

- De et vers Toulouse : Caen, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Rennes, Strasbourg