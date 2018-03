Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Hop! : Rouen et Nuremberg au départ de Lyon à l'été 2018

Hop! Air France profite du programme d'été 2018 pour renforcer son offre au départ de Lyon-Saint Expupéry. La compagnie va relier son hub majeur à Rouen et Nuremberg et augmenter la capacité sur plusieurs destination comme Caen, Marseille ou Pau.



A lire également Quimper : Hop! Air France améliorera l'offre sur Orly et lancera Nice cet été

Hop! Air France se renforcera à Nantes cet été

Hop! améliore son offre sur la ligne Lyon – Rouen

Et Hop! À Table s'ouvre à de nouvelles destinations

Hop! Air France propose des billets à 39€ Au total, Hop ! Air France offrira 2 millions de sièges sur son réseau de vols domestiques (hors Paris) lors de l'été 2018. Elle a prévu d'ouvrir une liaison sur Rouen. Elle assurera un vol quotidien en Embarer 145. Elle boostera également son offre sur Biarritz, Caen, Marseille, Pau, Poitiers/La Rochelle et Rennes.



Le transporteur proposera 20 000 sièges vers 4 destinations en Corse l’été prochain, à savoir Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. De plus, Elle lancera une liaison quotidienne sur Nuremberg.



Un trafic en hausse en 2017

Avec 17 destinations domestiques au départ de Lyon-Saint Exupéry, HOP! Air France a offert 3,2 millions de sièges en 2017, soit une augmentation de 2,8% par rapport à 2016. Le remplissage est en amélioration de 2 points à 75,4%. Le trafic total est en augmentation de 5,3%.



Sur les 9 liaisons européennes, le trafic a grimpé de 7,6% pour une offre en sièges équivalente à l’année précédente. Le remplissage des vols est en amélioration de 5,5 points à 71,2%.



Plus de 400 000 passagers ont été transportés sur les vols desservant l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Près de 80% des clients au départ de Lyon sont en correspondance, principalement vers les États-Unis, l’Asie ou l’Europe.



En 2017, 33% des clients de Hop ! étaient en correspondance à Lyon, soit une amélioration de 1 point par rapport à 2016.



Programme d'été 2018

• 6 vols quotidiens vers Bordeaux, opérés en Airbus 319, CRJ 1000 ou 700

• 3 vos quotidiens vers Brest, opérés en Embraer 145 ou CRJ

• 3 vols quotidiens vers Biarritz, opérés en CRJ 1000 (+18% de sièges)

• 3 vols quotidiens vers Caen, opérés en CRJ 700 ou Embraer 190 (+29% de sièges)

• 3 vols quotidiens vers Lille, opérés en CRJ 700

• 3 vols quotidiens vers Marseille, opérés en ATR 42 ou Embraer 145 (+45% de sièges)

• 3 vols quotidiens vers Metz-Nancy-Lorraine, opérés en Embraer 145 ou ATR 42

• 6 vols quotidiens vers Nantes, opérés en CRJ 1000 ou Airbus

• 3 vols quotidiens vers Nice, opérés en Airbus

• 3 vols quotidiens vers Pau, opérés en avion de 100 sièges (+42% de sièges)

• 2 vols quotidiens vers Poitiers et La Rochelle, opérés en ATR 72 (+33% de sièges)

• 3 vols quotidiens vers Rennes, opérés en CRJ 1000 ou 700 (+9% de sièges)

• 3 vols quotidiens vers Strasbourg, opérés en CRJ 1000 ou 700

• 5 vols quotidiens vers Toulouse, opérés en Airbus 319 ou CRJ 700

• NOUVEAU : 1 vol quotidien vers Rouen, opéré en Embraer 145



Une offre estivale de 263 000 sièges sur les liaisons directes vers l’Europe

• 2 vols quotidiens vers Bologne en Embraer 145

• 3 vols quotidiens vers Bruxelles en Embraer 145

• 3 vols quotidiens vers Milan Malpensa en Embraer 145

• 1 vol quotidien vers Nuremberg en CRJ 700 (NOUVEAU)

• 1 vol quotidien vers Prague en CRJ 1000

• 5 vols par semaine vers Rome en CRJ 1000 ou 700

• 1 vol quotidien vers Venise en CRJ 700



Une offre vers Paris de 450 000 sièges cet été

• 5 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle, opérés en Airbus

• 3 vols quotidiens vers Paris-Orly, opérés en CRJ 1000 ou 700 ou Airbus



Une offre vers la Corse à l’été prochain au départ de Lyon

• Figari : 1 vol hebdomadaire le samedi du 19 mai au 29 septembre, opéré en CRJ 700

• Calvi : 1 vol hebdomadaire le samedi du 2 avril au 7 octobre, et le dimanche du 3 juin au 2 septembre, opérés en CRJ 700

• Bastia : 1 vol hebdomadaire le samedi du 2 juin au 29 septembre et le dimanche du 17 juin au 2 septembre, opérés en CRJ 700

• Ajaccio : 1 vol hebdomadaire le samedi et le dimanche du 2 juin au 30 septembre, opérés en CRJ 1000 ou 700. Des vols supplémentaires le mardi et le jeudi du 24 juillet au 30 septembre, opérés en Airbus.