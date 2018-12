Hop! a inauguré ses vols Pau-Caen et Pau-Brest

L'aéroport de Pau compte deux nouvelles destinations Hop! depuis le 22 décembre : Caen et Brest. Les deux vols inaugurés ce samedi sont programmés jusqu'au 5 janvier 2019 puis du 9 février au 2 mars 2019 et du 6 au 27 avril 2019. Ils sont opérés respectivement en CRJ 1000 de 100 sièges et en ATR 72-600 de 72 sièges.



Par ailleurs, Hop! a réaménagé les horaires de la ligne Pau-Lille assurée tous les samedis en Embraer 190 de 100 sièges. Les fréquences sont proposées jusqu'au 5 janvier 2019 puis du 9 février au 2 mars 2019 et du 6 au 27 avril 2019.



De plus, la compagnie précise aux voyageurs d'affaires qu'il est possible d’effectuer un aller en vol direct le samedi et un retour via Lyon tous les jours de la semaine, ou l’inverse.