Hop! renforce son offre au départ de La Rochelle

Face aux bons résultats enregistrés cet été sur l'aéroport de La Rochelle, Hop! a revu son programme hivernal à la hausse. La compagnie a augmenté les fréquences de la liaison La Rochelle – Lyon et prolongé la desserte d'Orly.







Pour mémoire, Hop! a également décidé de



Un trafic en hausse

Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits de Hop!, a profité de sa venue à l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré pour dévoiler les résultats de la compagnie sur la plate-forme de Charente-Maritime. De janvier à août 2018, la filiale d'Air France a augmenté son offre de 82% au départ de La Rochelle, avec une progression du trafic de plus de 63%. Le remplissage des vols a atteint 71%.



