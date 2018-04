Hotel Price Radar : les tarifs hôteliers ont globalement baissé au 1er trimestre

Europe: +10% pour Amsterdam et Prague

Le développement des tarifs des hôtels en Europe a été très différent au premier trimestre de 2018 : la plupart des fluctuations de prix, par rapport à la même période de l'année précédente, se situent dans la fourchette basse avec un pourcentage à un chiffre. Seules les villes d'Amsterdam (de 123€ en Q1 2017 à 135€ en Q1 2018) et de Prague (de 67€ en Q1 2017 à 74€ en Q1 2018) ont réalisé des hausses de prix d'environ 10%.



Bien que les tarifs moyens des hôtels aient chuté d'une année à l'autre, Zurich (170 €), Londres (165 €) et Copenhague (136€) figurent parmi les villes les plus chères d'Europe au premier trimestre. Istanbul affiche le tarif le moins cher avec 69€ la nuitée au Q1 2018, soit un recul de 6,76% par rapport au premier trimestre 2017. A noter que pour la troisième fois consécutive, les prix à Oslo ont diminué (-7,19%), passant de 139€ à 129€ au Q1 2018.