Hotels & Préférences ouvre un service "Incentive"

Du comité d'entreprise aux Assemblées générales en passant par les séjours «incentive», le groupement Hôtels & Préférences offre suffisamment d'atmosphère pour prétendre répondre à tous les besoins d'événements. Quelques exemples : l’ Hôtel Ermitage 4* Evian Resort , le Tiara Château Hôtel Mont Royal , le Miramar La Cigale , le Nouveau Monde , le Château des Tourelles à L Baule ou le Château de Massillan proche d'Avignon. La chaîne hôtelière propose également des adresses à l’international en Pologne, en Chine, en Géorgie ou encore Barcelone avec l’ Hôtel Sofia et El Avenida Palace, notamment.Les atouts de la chaîne : le confort haut de gamme des établissements mais aussi les salles de réunion et les équipements modernes des établissements. Le service MICE est force de proposition et organise, selon le budget, les projets dans les moindres détails. De la prise de contact à la signature du contrat, une personne est dédiée. Des nouvelles technologies sont également utilisées pour des salles plus dynamiques (projection, aménagement plus ludique, salles modulables...) offrant plus de possibilités et plus de choix. Cela permet de répondre à des clients de plus en plus exigeants, de donner aux événements professionnels une toute nouvelle dimension et de marquer l’esprit des collaborateurs.Hôtels & Préférence récompense les entreprises avec un programme de fidélité qui permet de cumuler des Points Préférence à chacune des manifestations réalisées dans l’un de ses établissements. Le principe est simple : pour 1€ dépensé, le client reçoit 10 Points Préférence utilisables sur la boutique Hôtels & Préférence . Des newsletters sont fréquemment envoyées, des offres promotionnelles proposées, des workshops, soirées privées et éductours clients sont organisés périodiquement.