Hôtels: les programmes de fidélité importants pour les voyageurs d'affaires

Cette étude révèle que neuf voyageurs d'affaires sur dix considèrent les points de récompense et les avantages comme un facteur de motivation dans le choix d'un hôtel et 81% croient que le fait d'être un client fidèle se traduit par un meilleur service.Les cinq récompenses les plus appréciées d'un abonnement de fidélité comprennent des nuits gratuites, des surclassements de chambre, une flexibilité d'échange de récompenses, un enregistrement express et des avantages de service.La grande majorité (84 %) des voyageurs d'affaires estiment qu'il est important d'avoir une expérience personnalisée pour les clients - et la plupart croient que l'expérience devrait être différente de celle d'un voyage d'agrément, 64 % d'entre eux déclarent acheter des services lors d'un voyage d'affaires ce qui ce ne serait pas le cas pour un voyage d'agrément.L'étude peut être consultée dans son intégralité (en anglais) sur le site de GBTA