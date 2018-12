Hyatt Hotels a finalisé le rachat de Two Roads Hospitality

"la révision des montants tient compte de l’exclusion de certaines propriétés de la transaction, y compris des propriétés non exploitées sous les marques Two Roads et des propriétés qui continueront à être gérées directement par une filiale de vendeurs".

Hyatt a finalisé l'acquisition de Two Roads Hospitality, moins de deux mois après l' annonce de cette opération . Ainsi, le groupe hôtelier étend sa présence sur 23 nouveaux marchés grâce 74 nouveaux établissements installés en Amérique du nord et en Asie. Par ailleurs, il va mettre en place une division Lifestyle qui réunira les activités des marques Two Roads et Hyatt's lifestyle.Les enseignes de Two Roads Hospitality intégreront le programme de fidélisation World of Hyatt dans un avenir proche.Avant la finalisation de la transaction, le prix d’achat de base est passé de 480 millions de dollars à 405 millions de dollars et la possibilité pour Hyatt d'investir est désormais de 96 millions de dollars au lieu de 120 millions de dollars auparavant.L'entreprise a expliqué