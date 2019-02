Turkmenistan Airlines interdite de vol en Europe

L'interdiction signifie que la compagnie aérienne ne peut pas exploiter de vols entre Amritsar et Heathrow et Birmingham et entre New Delhi et Heathrow via Achgabat, ce qui laisse les passagers bloqués à l'étranger.



Turkmenistan Airlines assurait également des vols au départ du Royaume-Uni via Achgabat vers des destinations telles que Bangkok et Beijing.



La Civil Aviation Authority (CAA) du Royaume-Uni a confirmé qu'elle était tenue de retirer l'autorisation de Turkmenistan Airlines en attendant que l'AESA rétablisse son agrément si la compagnie respecte les normes de sécurité.



La CAA a informé les passagers munis de billets pour les vols de Turkmenistan Airlines qu'ils doivent prendre leurs propres dispositions pour rentrer chez eux, des compagnies aériennes comme Air India, British Airways, Jet Airways, Virgin Atlantic et Turkish Airlines offrant des vols de remplacement.