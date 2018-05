Hyatt Regency atterrit à l'aéroport de Shenzhen

Implanté au sein de l'aéroport de Shenzhen, Hyatt Regency Shenzhen Airport permet aux voyageurs d'affaires de séjourner à 5 min à pied des halls Départ et Arrivée de la plate-forme chinoise.L'hôtel 5 étoiles propose 335 chambres. D'une surface allant de 40m² à 245m², elles disposent de grandes baies vitrées offrant une vue sur les pistes ou la ville. Elles sont aussi équipées du wifi gratuit, d'une télé 55 pouces et d'un système audio Bluetooth.Les clients des chambres Regency Club profitent également d'un accès à un lounge réservé situé au 11eme étage. Ils peuvent y déguster gratuitement le petit-déjeuner le matin, des snacks en journée et des cocktails le soir. Ils ont aussi à leur disposition une salle de réunion privée.L'ensemble des clients bénéficient entre autres de plusieurs restaurants et bars, d'un spa, d'une salle de sport 24/24 ou encore d'une piscine couverte.Les entreprises peuvent y organiser des événements grâce à plus de 1680m² dédiés au MICE. La salle de bal – le plus grand espace de l'établissement – fait 984m² et peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Il est aussi possible de tenir des soirées, cocktails et autres manifestations dans le jardin de l'hôtel (4600m²).Shenzhen Baoan International AirportBoa’an District, Shenzhen,Guangdong,Chine, 518128Tel: +86 755 23451234