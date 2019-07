Hyatt : Yann Gillet nommé Directeur Général du Martinez

Issu d’un cursus de management avec une volonté affirmée de travailler dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie, Yann Gillet évolue au sein des hôtels Hyatt depuis 2002.



« Après avoir travaillé pour quelques enseignes Hyatt, je suis très enthousiaste à l’idée de cette « première » dans un hôtel emblématique de « The Unbound Collection by Hyatt » - collection nouvellement lancée en 2016 – et suis certain que le Martinez a cette faculté de créer et faire vivre des histoires passionnantes à ses hôtes… », précise Yann Gillet.



Cet état d’esprit se reflète dans les décisions commerciales et stratégiques du groupe qui a pour but de créer de la valeur pour ses actionnaires, nouer du lien avec ses clients, et attirer les collaborateurs du secteurs.