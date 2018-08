Hyatt et Small Luxury Hotels of The World s'accordent sur la fidélisation

Hyatt et Small Luxury Hotels of The World (SLH) ont noué une alliance stratégique de fidélisation. Cet accord donnera la possibilité aux membres du programme de fidélité World of Hyatt de gagner et d'échanger des points lors de leur séjour au sein d’établissements SLH lorsqu'ils réservent par l'intermédiaire des canaux Hyatt.



Le lancement du partenariat est prévu pour la fin de l'année.



SLH propose une collection de plus de 500 hôtels de luxe indépendants dans plus de 80 pays à travers le monde.