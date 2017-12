IAG à +7% au mois de novembre

La bonne croissance d’Air France-KLM au mois de novembre parait un peu pâle par rapport aux chiffres publiés par le groupe IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling). Le nombre de passagers a progressé de 9,6% sur le réseau domestique (UK, Espagne, Irlande et Italie), de 7,0% vers et depuis le reste de l’Europe, de 5,3% vers l’Amérique du nord, de 4,9% vers l’Amérique latine et les Caraïbes, de 12,8% vers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du sud, et de 1,7% vers l’Asie-Pacifique. Seul point noir, l'Asie-Pacifique, en recul de 0,8%.Sur les onze premiers mois de l’année 2017, les compagnies du groupe IAG ont accueilli 97,159 millions de passagers, un résultat en hausse de 3,8% par rapport à la même période l’année dernière. La hausse la plus forte est enregistrée sur les marchés intérieurs (+6,7%).A noter que ces résultats ne font pas apparaître les premiers résultats de la low-cost Level qui, après Barcelone, est attendue à Orly l'été prochain.