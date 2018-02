IATA vise 1 milliard de passagers transportés grâce aux biocarburants

IATA vise un secteur aérien plus vert. L'association s'est fixé un nouvel objectif pour les 10 ans du premier vol réalisé avec un carburant durable : un milliard de passagers transportés d'ici 2025 dans des avions alimentés par un mélange de carburant et biocarburant (SAF). L'organisation est certaine que l'industrie puisse atteindre son nouvel objectif si les gouvernements facilitent le développement des biocarburants.



Le premier vol vert avait été réalisé par un B747 de Virgin Atlantic le 24 février 2008. Il a relié Londres à Amsterdam en ayant un biocarburant dans l'un de ses moteurs. La volonté d'accroître l'adoption des SAF est motivée par l'engagement du secteur d'atteindre une croissance neutre en carbone à partir de 2020 et de réduire les émissions nettes de carbone de 50% par rapport à 2005.