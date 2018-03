IndiGo veut voler vers l'Europe

Jet Airways, Air India et Air France pourraient faire face à une nouvelle concurrente entre Paris et l'Inde. La low-cost indienne IndiGo Airlines a soumis un dossier auprès des autorités pour ouvrir des vols vers Paris, Madrid et Londres au départ de New Delhi lors du programme d'hiver 2018/19.Selon le Business Standard , le transporteur pourrait préférer les pistes d'Orly et Gatwick à Roissy et Heathrow afin de profiter de charges aéroportuaires moins élevées.La compagnie qui dessert déjà Singapour et Bangkok, voudrait également relier la capitale indienne à Hong Kong. Si elle obtient le feu vert, elle assurera ses liaisons avec des A330. Les avions devraient être équipés en grande majorité de sièges Eco et de quelques places Premium.