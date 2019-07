Intempéries : deux lignes de trains fermées plusieurs semaines dans les Alpes

Mardi soir, une importante coulée de boue, consécutive à des orages, a enseveli la ligne ferroviaire entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Sur cette ligne circulent des trains Thello italiens, des TER mais aussi la ligne TGV reliant Paris à Milan. En conséquence, cette ligne sera inutilisable pendant plusieurs semaines. La SNCF précise cependant que 2 alternatives existent : un passage au nord via Vallorbe en Suisse, un autre au sud via Vintimille en Italie.



Ces dernières heures, de très nombreuses lignes de trains ont été perturbées, principalement en Savoie, en Haute-Savoie et en Isère. Le trafic a repris sur la plupart d’entre elles entre mardi et mercredi matin. En revanche, la ligne entre Montmélian et Giers, souvent très fréquentée dans l’axe Chambéry-Grenoble, restera elle fermée jusqu’au 17 juillet en raison de chutes d’arbres qui ont causé la section de caténaires.