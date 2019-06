Internet haut-débit: du LiFi dans les avions

Oledcomm, le pionnier du LiFi, internet Haut Débit en lumière invisible, annonce que LiFiMax sera bientôt disponible dans les avions à travers l’offre LiFi Power récemment annoncée par Air France, Latécoère et Ubisoft.



LiFiMax permettra à tous les passagers des avions d’avoir une connectivité plus rapide que jamais pendant les vols. Une démonstration aura lieu au Salon de Bourget, du 17 au 23 juin 2019 sur le stand du groupe Latécoère.



L’intégration du LiFi au sein des avions offrira une connexion ultra sécurisée d’une vitesse de 100 Mbps par siège pour une utilisation optimale de la 4K, des jeux vidéo, de la réalité augmentée et d’autres services à forte valeur ajoutée.



Pour rappel, la technologie de pointe qu’est le LiFi, permet de connecter entre eux et sans aucun fil des appareils mobiles et autres objets connectés en utilisant des lampes LED pour transmettre des données en modulant les signaux lumineux.



Le potentiel du LiFi est considérable. Alors qu’on compte 14 milliards de points lumineux dans le monde, on estime que le marché connaîtra une croissance annuelle de 80% jusqu’en 2023, date à laquelle il devrait peser dans les 75 milliards de dollars.