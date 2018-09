Jamel et Kev Adams se battent en plein aéroport... mais c'est pour rire

En attendant leur vol à l'aéroport de Genève, Jamel et Kev Adams se sont amusés à parodier la bataille entre les rappeurs Booba et Kaaris. Mais à la différence de la bagarre de juillet dernier, pas de cri et pas de casse dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux... seulement des rires et de la bonne humeur. Et en prime, aucun voyageur n'a été retardé par ce "crêpage de chignon" médiatique, cette fois-ci.