Jet Airways se renforce au départ d'Indore (Inde)

"Le trafic aérien d’Indore a augmenté de plus de 20% au cours des trois dernières années. La ville est un centre d'affaires florissant et la capitale commerciale du Madhya Pradesh. Notre calendrier a été méticuleusement planifié pour répondre à la demande croissante attendue au cours des prochains moisCela profitera également aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux voyageurs d’affaires qui pourront profiter de vols pour la journée".

"Ces nouveautés offriront également aux passagers des connexions avec d’autres villes, y compris les métropoles, et les destinations vers le réseau international de la compagnie via ses hubs de Mumbai, Delhi et Bangalore".

Jet Airways étoffe son offre domestique en proposant 14 destinations indiennes au départ de l'aéroport d'Indore. Lors du programme d'hiver, elle assurera des vols directs entre la plus grande ville de la région de Mâlvâ et Ahmedabad, Jaipur, Vadodara, Jodhpur, Allahabad, Chandigarh, Lucknow et Pune. La compagnie fournira également une connectivité permanente entre Indore et les métropoles de Kolkata et Hyderabad ainsi que ses hubs de Mumbai, Delhi et Bengaluru avec des correspondances optimisées vers son réseau international.Raj Sivakumar, Vice-President Senior, Worldwide Sales & Distribution de Jet Airways explique répondre ainsi à une hausse impressionnante de la demande :Avec ce développement, les voyageurs d'affaires ont aussi la possibilité de faire l’aller-retour dans la journée entre Indore et Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Jaipur et Nagpur.De plus, les passagers au départ de Bengaluru, Hyderabad, Pune et Kolkata pourront profiter d’une connectivité supplémentaire avec Jodhpur, Allahabad, Vadodara et vice-versa via Indore.Par ailleurs, le transporteur relie Indore à Jodhpur avec un fréquence quotidienne sans escale depuis le 1er septembre 2018. Le même jour, il a lancé le premier de ses quatre vols hebdomadaires entre Indore et Vadodara ; vol qui connectera avec la ville de Jaipur.Poursuivant son objectif de croissance sur le marché domestique pour répondre notamment à la croissance de la low cost concurrente IndiGo , Jet Airways devrait lancer 28 nouveaux vols au cours du prochain mois. Elle ajoute dans son communiquéJet Airways devrait aussi commencer à effectuer des vols entre Chandigarh et Lucknow, Ahmedabad et Jodhpur, ainsi que Vadodara et Jaipur. Elle sera la seule compagnie aérienne du pays à exploiter ces liaisons, ce qui devrait améliorer la connectivité entre l’Inde du Nord et l’Inde Centrale et Occidentale.Le transporteur prévoit aussi d'ajouter également des fréquences supplémentaires sur les principales liaisons existantes, en développant la capacité de ses vols sans escale entre Mumbai - Guwahati et Delhi - Bagdogra et en fournissant une connectivité supplémentaire sur les lignes Mumbai - Bagdogra et New Delhi - Guwahati.Jet Airways compte également lancer des vols sans escale reliant Bangalore à Lucknow, Indore avec Kolkata, Kolkata avec Chandigarh, Coimbatore à Hyderabad, Visakhapatnam avec Mumbai et Delhi.