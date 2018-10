Jetblue envisage toujours de lancer des vols transatlantiques

"Quand nous pensons au marché transatlantique, nous pensons que nous pouvons le "perturber" largement avec un produit comme notre classe Mint car nous avons tellement bien réussi en volant vers la Côte Ouest avec cette gamme business"

Depuis plus de deux ans, Jetblue étudie la possibilité de lancer des vols transatlantiques. Si la décision n'est pas encore prise, la présidente et COO de la low-cost américaine, Joanna Geraghty, semble avoir déjà un plan pour grignoter des parts de marché à ses concurrentes à bas coût ainsi que les traditionnelles : s'appuyer sur la classe Business Mint. CNCB rapporte qu'elle a expliqué lors de la conférence Skift Global Forum du 27 septembre dernierLa classe affaires de la low-cost propose des services assez similaires aux compagnies traditionnelles : un siège lit-plat, des repas améliorés, les divertissements à bord et wifi gratuits ou encore un fast track, la priorité à l'embarquement et dans la livraison du bagage sur le tapis.Grâce à la version longue de l'A321, la compagnie a, en effet, la capacité de relier les USA à l'Europe. Toutefois, Joanna Geraghty a indiqué que l'entreprise étudiait encore où il vaut mieux déployer l'appareil.