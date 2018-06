Jetstar Asie lance le service FlexiBiz réservé aux voyageurs d'affaires

Avec FlexiBiz, les voyageurs peuvent désormais moduler leurs déplacements jusqu'au dernier moment sans pour autant devoir payer des frais de changement d'horaire de vol, à condition qu'il s'agisse du même jour de voyage et sous réserve de disponibilité.



Les voyageurs sont autorisés à reprogrammer jusqu'à la fermeture de l'heure d'enregistrement, soit environ deux heures avant le vol. Les voyageurs sont également autorisés à choisir des sièges et à apporter à bord deux bagages de cabine d'un poids total de 10 kilogrammes.



S'ils doivent annuler leur vol, aucun supplément ne sera facturé et ils recevront un bon de crédit pour le montant total, valable six mois. Les bons peuvent être utilisés par des partenaires ou des membres de la famille qui veulent voler avec Jetstar, à condition que l'annulation soit faite au moins 24 heures avant le vol prévu.



La compagnie Jetstar Asie précise qu' aux heures de pointe, plus de 50 % des passagers sur les routes de l'Asie-Pacifique - comme Singapour vers Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Manille, Yangon et Hong Kong - sont des voyageurs d'affaires. Le service est opérationnel avec un prix de départ de 24 $US.